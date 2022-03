AMLO planea encuentro con Samuel García; da revés el proyecto Monterrey VI

Tratarán el tema del agua en Nuevo León.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este viernes que se reunirá con el gobernador de Nuevo León, Samuel García para trata el tema del abastecimiento en la entidad y descartó apoyo de la Federación al proyecto híbrido Monterrey VI.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario señaló que no descarta que la Federación brinde ayuda con el problema de agua, sin embargo, afirmó que será a través de otros proyectos como el de la presa Libertad.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, ante la sequía en Nuevo León, el gobernador propuso crear un proyecto híbrido que busca abastecer con el agua procedente del Río Pánuco.

AMLO anuncia reunión con Samuel García

El presidente anunció la reunión.

El mandatario afirmó que aunque no es opositor, no cree que sea viable ni factible el proyecto de Pánuco, ya que dijo que la gente no permitiría que la gente se lleven el agua de la Huasteca a Nuevo León.

En ese sentido, anunció que sostendrá un encuentro con el gobernador de Nuevo León en los próximos días. “Es un compromiso que también tenemos, qué bien que esté preocupado por eso y ayudar como lo estamos haciendo en el caso de Jalisco y Guanajuato".

Apenas en febrero pasado, el director de los Servicios de Agua y Drenaje en Monterrey, Juan Ignacio Barragán advirtió que el agua en las presas de Nuevo León, está a poco tiempo de agotarse.

¿Qué edad tiene Samuel García?

El gobernador de Nuevo León tiene 34 años.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, nació el 28 de diciembre de 1987, por lo que ahora tiene 34 años de edad. Asumió el cargo el 4 de octubre de 2021 tras resultar ganador en las elecciones celebradas ese mismo año. Samuel García y AMLO se reunieron por primera vez el 7 de julio en lo que calificaron como un encuentro amistoso.

