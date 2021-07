AMLO pidió no seguir el ejemplo clasista y racista que dio el titular de la CMDH

Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), Presidente de México, mostró durante su conferencia matutina un video donde René Bolio Halloran, Presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) insultó a personal de la embajada de Cuba en México, cuando se presentó a realizar frente al inmueble una protesta en apoyo del país caribeño.

En La Verdad Noticias te revelamos que en esta última semana los ciudadanos cubanos se han levantado en protestas en toda la isla para exigir que termine la dictadura y piden la renuncia de Miguel Díaz-Canel, esto a falta de alimentos, agua y medicinas.

Anteriormente te contamos que AMLO respaldó a Cuba y responsabiliza al bloqueo de EE.UU por la crisis que hay en dicha nación, ahora, te diremos qué es lo que dijo acerca de una protesta que se vivió en México en apoyo a la revolución cubana.

AMLO lamentó el comportamiento del Presidente de la CMDH

El Presidente de México, AMLO, exhibió como René Bolio Halloran, Presidente de la CMDH, insultó a personal de la embajada de Cuba situada en la Ciudad de México (CDMX), durante su protesta pacífica, aunque no solo a él lo criticó, también a los demás inconformes que lo seguían, ante esto, el mandatario dijo que se trataron de “conservadores de clase media” que fingen ser o son defensores de derechos humanos y que protagonizaron una confrontación menor, pero eso sí, destacó que estuvo llena de insultos.

El mandatario externó que el funcionario quien dijo podría tener formación académica y pueda ser considerado como “gente de bien” tiene a pesar de ello y “a flor de piel” su “racismo” y “clasismo”.

¿Cuál fue la recomendación de AMLO ante la protesta?

Presidente de México. Foto: politica.expansion.mx

AMLO señaló que se debe evitar el comportamiento que tuvieron los de la embajada y pidió tener una nueva clase media, los cuales tengan:

"Los satisfactores básicos para vivir y ser feliz, con solidaridad, fraternidad, respeto y con moral."

Además, agregó que, René Bolio Halloran, no sabe lo que dice y enfatizó que no solo es él, sino que hay más, y señaló que, esa es su formación y que en personas mayores los cambios son difíciles, y que todo lo que puede conseguirse es que se queden callados; sin embargo, indicó que la mentalidad se queda ahí, por ello, externó:

“...nada más por cuestiones de hipocresía no lo externan pero a la primera les brota, les sale."

Ante esto, dijo que es necesario que los jóvenes no sigan el ejemplo del funcionario, ya que se promociona la violencia y se despiertan odios, y que lo que su gobierno busca es que eso no pase, ya que dijo ese es el “cambio verdadero”, no lo material:



“...sino el cambio de mentalidad y lo podemos lograr entre todos.”

Cabe destacar que la agresión a los manifestantes fue en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Polanco justo en la avenida Presidente Masaryk, donde además de los insultos, Bolio Halloran pidió respeto al pueblo cubano, pues dijo que están siendo arrestados, torturados y asesinados.

Esto nos recuerda que tras protestas en Cuba, AMLO ofreció el envío de medicamentos y vacunas al país caribeño.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de Milenio.