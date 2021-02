Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió a la Organización de la Naciones Unidas (ONU) convocar a una “reunión urgente” para abordar el “acaparamiento de vacunas” contra el COVID-19 que están realizando los países más ricos del mundo y donde están ubicados los laboratorios.

Aunque recordó que el Gobierno de México ya consiguió el biológico para inmunizar a los mexicanos, sin embargo cuesta mucho obtenerla porque existe mucha demanda y poca producción, y los países se están apoderando de la vacuna.

“Los Gobiernos que producen las vacunas se las guardan, por ejemplo Pfizer, todo lo que produce en EU es para EU. Nosotros, la vacuna Pfizer, la recibimos de Bélgica, aun cuando hay fábricas de Pfizer en EU ellos no pueden utilizar esas vacunas, nosotros las traemos de allá”, dijo AMLO.

Como informamos oportunamente en La Verdad Noticias, ayer llegó a México un nuevo lote de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca proveniente de la India.

Urge AMLO intervención de la ONU

Al respecto, López Obrador criticó el hecho de que la empresa les tenga que enviar las dosis desde aquella nación cuando en la Unión Europea tiene fábricas.

AMLO pide reunión URGENTE de la ONU por acaparamiento de vacunas contra COVID-19

“Se tuvo que hablar con la Unión Europea porque también querían que no salieran de Europa, que es algo que debe de ver la ONU.

“Tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas, porque faltan muchos países que no tienen acceso, que no tiene posibilidad”, recalcó López Obrador.

Además, pidió que se apliquen “mecanismos” para que se cumpla la resolución que aprobó el año pasado la ONU por iniciativa de México para promover el acceso equitativo a vacunas y medicamentos durante la pandemia.

Es importante señalar que ayer, el Ejército y la Marina Armada de México iniciaron la distribución aérea y terrestre de las más de 870 mil vacunas de AstraZeneca. Estas dosis serán destinadas a los adultos mayores.

Y es que después de varias semanas con el plan de vacunación estancado, México puso en marcha este lunes la vacunación de adultos mayores de 60 años en 333 municipios de los 32 estados del país; AMLO prometió ya no detener la jornada de inmunización contra COVID-19.

