AMLO pide que consulta sea vinculante sin obtener 40% de participación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al próximo presidente que se comprometa a realizar la consulta ciudadana por la Revocación de Mandato, pese a que esta actividad no logró el 40% de la participación ciudadana para que sea vinculante.

El presidente reiteró que 15 millones de ciudadanos votaron para que siga en el cargo, al mismo tiempo prometió que no se va a reelegir tras concluir su mandato.

Fue a través de un video compartido en redes sociales que el mandatario indicó que la constitución establece que la Revocación es vinculante solo si se logra el 40% de la participación del padrón electoral, en el cual actualmente se contemplan 92.8 millones de mexicanos.

“Aún sin eso si se pierde en una consulta pues hay que dejar el cargo porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo, no se puede gobernar sin autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral no se tiene una autoridad política no le hace que no sea vinculatoria la consulta que no se alcanza el 40% de participación el gobernante tiene que tener vergüenza tiene que tener dignidad y no estar a fuerza porque eso no es democracia eso es legalidad, pero no necesariamente democracia”, indicó el presidente López Obrador en su video.

AMLO agradeció a los ciudadanos que votaron

Así mismo, en el mensaje el presidente agradeció a las personas que participaron en este ejercicio democrático e invitó a los conservadores a reflexionar.

“Amor con amor se paga y nunca los voy a traicionar al pueblo de México, no mentir no robar, no traicionar al pueblo, me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país”, declaró.

El presidente calificó como "un éxito completo" la consulta de revocación y comparó la cantidad de votos a su favor en la consulta, con el supuesto fraude electoral de 2006 y reconoció que obtuvo más apoyo ahora que en su candidatura presidencial en 2012.

“Es decir más que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón en el 2006 y también más que los que obtuve yo en el 2012 y más que los que obtuvo Anaya en la elección presidencial pasada el obtuvo 12 millones 610 mil segundo lugar y el tercer lugar José Antonio Meade 9 millones 289 mil”, indicó.

¿Cuándo sale Andrés Manuel López Obrador de la presidencia?

El presidente podrá terminar su mandato presidencial

Dado que la consulta ciudadana de revocación de mandato favoreció al presidente, él deberá terminar su mandato. Andrés Manuel López Obrador tomó posesión el 1 de julio de 2018 y debido a que en México los períodos presidenciales son de 6 años, entonces el presidente AMLO deberá abandonar su puesto hasta el 2024.

