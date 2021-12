AMLO pide que atiendan casos expuestos en “Duda Razonable”, documental de Netflix

Luego en un documental de Netflix, llamado “Duda Razonable”, se exhibiera la historia de cuatro hombres que fueron acusados de secuestro en Macuspana, Tabasco, el presidente AMLO pidió que se investigaran sus casos.

Fue en su conferencia de prensa de este jueves 30 de diciembre que el presidente reveló que aunque no ha visto el documental está enterado del caso.

Por su parte Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que ya realizó la petición para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso. Además reveló que existe una investigación contra ex funcionarios de la Fiscalía de Tabasco.

AMLO ha pedido que se atienda el caso de los cuatro hombres

El presidente ha pedido que se atienda el caso

El presidente reveló que ya se está trabajando para que se atienda el caso de cuatro hombres que fueron presuntamente acusados falsamente de secuestro en Macuspana, historias que se demuestran y plantean en la serie documental de Netflix, Duda Razonable.

El funcionario reveló que aunque no ha visto el documental la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, le explicó la situación y le pidió que se atienda el caso.

“No he visto la serie pero estoy enterado porque me lo acaba de plantear la gobernadora de campeche, Layda Sansores, y ella me pidió que interviniéramos porque se considera una injusticia” indicó el presidente en su conferencia de prensa.

Mientras tanto, el secretario de Gobernación indicó que el abogado de los cuatro hombres ya ha solicitado una petición para que el caso sea atraído por la SCJN. “Estamos a la espera que la autoridad judicial resuelva”, señaló Adán Augusto.

¿De qué trata “Duda Razonable”, documental de Netflix?

Tal como hemos revelado “Duda Razonable” es un documental de Netflix que narra la historia de cuatro hombres que viajaban en sus vehículos por Macuspana, Tabasco. Los cuatro fueron detenidos y presuntamente acusados falsamente de secuestro. Cuenta así los casos de Darwin Morales, Gonzalo García, Héctor Muñoz, Juan Luís López.

Estos cuatro hombres fueron acusados de secuestro y absueltos, pero volvieron a ser culpados de otro secuestro y en el documental se plantea su posible inocencia, por lo que ahora el presidente AMLO ha pedido que se atiendan sus casos.

