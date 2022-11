AMLO pide que apoyen a quien gane encuesta de Morena para candidato presidencial

AMLO pide apoyar a quien gane encuesta de Morena para candidato presidencial

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, pidió que se apoye a quien gane la encuesta interna de Morena para ser el candidato presidencial en las próximas elecciones 2024.

El mandatario también solicitó a su partido mantener la unidad y señaló que será mejor que quien apueste por la división “siga su camino”, pues aseguró que lo importante es defender, no a algún candidato en específico, sino al “proyecto”.

“Los quiero a todos, y somos amigos, hermanos, por eso digo mis hermanos, y quien va a decidir, es la gente, entre todos, y yo lo que voy a hacer es procurar que se mantenga la unidad, salga quien salga en la encuesta se tiene que apoyar. No es la persona, no es el candidato o candidata, es el proyecto”, señaló en su conferencia matutina.

Pidió que se respeten los resultados de la encuesta de Morena

El presidente pidió apoyo para quien gane la encuesta interna de Morena

El mandatario pidió a los funcionarios que van a participar en la encuesta que respeten los resultados, y que si no están de acuerdo con ello que continúen su camino.

“Quien apueste a la división, pues no tiene convicciones, o quien asumiera una postura de que ‘no salí’, pero entonces utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto digo ‘no hay democracia en Morena, es lo mismo, yo no puedo soportar eso’ y se va, pues yo creo que la gente le diría que te vaya bien, sigue tu camino, porque la gente no está sólo por los candidatos“.

Vale la pena recordar que actualmente la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se perfilan como los contendientes para la candidatura de Morena en las elecciones del 2024.

Te puede interesar: Así fue el Cuarto Informe de Gobierno de AMLO

¿Cuánto lleva gobernando AMLO?

AMLO está cumpliendo 4 años de gobierno

El presidente AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018, tras ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año, por lo que lleva gobernando 4 años. A penas hace unos meses el presidente recibió el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato, por lo que ahora deberá permanecer en el poder hasta que se termine su mandato, es decir hasta el 2024.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram