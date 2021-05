AMLO pide no “exagerar”, ni frenar el regreso a clases

Luego de que se diera a conocer el cierre de escuelas en Campeche por el aumento de contagios de COVID-19 y el retroceso en el semáforo epidemiológico al color amarillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió “no exagerar” y tomar otras medidas antes de cerrar las escuelas.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, indicó que no se pueden cerrar nuevamente las escuelas en Campeche y Nayarit pese a que se presenten contagios de covid-19, pues significan casos aislados y las cifras oficiales siguen indicando que la pandemia está disminuyendo en México.

"Hicieron bien, pero no se debe exagerar. Hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote, se aísla, pero no cerrar por completo, no parar, tenemos información que la pandemia sigue perdiendo fuerza, o sea, no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos que pueda venir una tercera ola, si no lo diríamos. Sí pueden darse casos aislados, pero esto no puede ser algo de preocupación nacional", subrayó AMLO.

AMLO a Campeche y Nayarit no cerrar escuelas

Anuncia Campeche suspensión en el regreso a clases presenciales

Asimismo, el presidente aseguró que es importante que los estudiantes regresen a las aulas para garantizar su derecho a la educación. Y agregó que se debe regresar lo antes posible a clases presenciales para poder realizar un diagnóstico del nivel en que vuelven los niños a su salón de clases, pero además para saber qué impacto tuvo la pandemia en el abandono escolar.

"Que no se nos vuelva costumbre que los niños tienen que estar frente a la televisión al internet, recibiendo clases en línea, eso no es lo mejor, no solo son niñas y niños, adolescentes.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, AMLO reiteró que es muy importante lo de la educación, "no podemos quedarnos rezagados, entonces hacer un esfuerzo en los estados, entre todos, autoridades, gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de Gobierno, padres de familia, maestras, maestros todos, es muy importante la educación".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado