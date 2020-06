AMLO pide no caer en psicosis por muertes de Covid-19

Luego de que la Secretaría de Salud federal reportara un aumento de 1,092 decesos y 3,214 contagios de Covid-19 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a lo mexicanos no caer en psicosis con estas cidras, pues señaló que la situación no es tan grave como se pudiera pensar, en comparación a otras naciones.

Importante no caer en psicosis: AMLO

Esta mañana, desde Palenque, Chiapas, AMLO explicó que las cifras que se presentaron la noche del miércoles es debido a un ajuste que no se había presentado en meses anteriores y que no se habían dictaminado., incluso resaltó que del martes al miércoles se registraron menos muertes en comparación días anteriores.

“Esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o que no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día 1,000 personas, lo quiero dejar muy claro”, afirmó.

Incluso, López Obrador comentó que el número de personas que fallecieron del martes al miércoles a causa del virus SARS-CoV-2 fueron menos que las que se han registrado en días anteriores.

“Desde luego, no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, manteniendo la sana distancia, de no salir de la casa si no es para lo fundamental, pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor; que, al mismo tiempo, también no hagamos caso al amarillismo”, indicó.

Países con más muertes por Covid-19

AMLO aseguró que México ocupa el lugar número 18 a nivel mundial en decesos por cada millón de habitantes, y para sustentar su declaración, presentó una gráfica de 30 países, de los cuales, algunos tienen hasta nueve veces más de muertes que México.

De acuerdo con esa tabla, los primeros 17 lugares en defunciones por Covid-19 están ocupados por:

Bélgica (nueve veces más) Reino Unido (seis veces más) España (seis veces más) Italia (seis veces más) Suecia (cinco veces más) Francia (seis veces más) Países Bajos (cuatro veces más) Irlanda (cuatro veces más) Estados Unidos (tres veces más) Suiza (dos veces más) Canadá (dos veces más) Ecuador (dos veces más) Brasil (dos veces más) Perú (dos veces más) Portugal (dos veces más) Alemania (una vez más) Irán (una vez más)

De esta manera, arremetió contra el periódico Reforma que publicó una información en la que refería que México está en tercer lugar en fallecimientos a nivel mundial, y acusó que su único objetivo es atacar a la administración federal.