AMLO pide no “actuar como borregos” durante la elección interna de Morena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a lo electores que “no actúen como borregos” en el proceso interno de Morena para renovar sus órganos de dirección.

En su conferencia de prensa de este jueves 28 de julio, el mandatario pidió a las personas que si acuden a votar no se dejen manipular, que demuestren su participación ciudadana con honestidad en favor de la democracia.

"No hace falta hacer un llamado para que no se dejen manipular porque es ofensivo de todas maneras si salen por ahí algunos mapaches, que los manden lejos, lejos, y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar, que no son manipulables, y que nosotros hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre en contra del fraude, y que la libertad no se implora, se conquista” señaló.

El presidente pidió votar con conciencia y evitar ser "acarreados"

El presidente pidió que los electores sean consientes de sus votos

Pidió a las personas que no se conviertan en “borregos”, que eviten ser “acarreados”, que voten por los candidatos que consideren la mejor opción y que no se dejen llevar ni siquiera porque los candidatos tengan una relación cercana con él.

"Solo siendo masoquistas se acepta ser borrego, con todo el respeto a los borregos. 'Es que mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel , mi compañero, mi amigo, jugamos canicas juntos’, pues sí, puede ser, pero eso no cuenta, y no hay dedazo, y evitar ser acarreado, nada de que a dónde vas, 'meeeeehhh', a dónde te llevan 'meeeeehhh', y que te estén repartiendo papelitos diciéndote 'por este’.

El mandatario pidió a los ciudadanos que voten a conciencia, que analicen la situación aunque eso les lleve tiempo y elijan al mejor candidato durante las elecciones internas de Morena.

“Llévate tu tiempo, a quien conoces, a quien has visto que ayuda al pueblo a quien le ves cara de buena gente, que tiene buenos sentimientos, que le tiene amor al pueblo", dijo.

¿Cuánto lleva gobernando AMLO?

El mandato de López Obrador finaliza en 2024

El presidente AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018, tras ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año, por lo que lleva gobernando 3 años y medio. Ahora tras recibir el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato, el presidente deberá permanecer en el poder hasta que se termine su mandato, es decir hasta el 2024.

