AMLO pide mantener el respeto ante el rechazo a llamado de la familia LeBarón

Luego que en redes sociales se inició con movimiento en contra de la familia LeBarón por el llamado que realizó en días recientes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump para llamar terroristas a los cárteles mexicanos, por lo que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió mantener el respeto.

Como se recordará, la familia LeBarón hizo un llamado a Trump para que declarará como terroristas a los integrantes del crimen organizados o los llamados cárteles mexicanos. Por lo que el presidente estadounidense no tardó en declararlo.

Ante dicha situación, AMLO comentó durante su tradicional mañanera el mandatario hizo un llamado para mantener el respeto, sin embargo el mandatario no reveló más detalles al respecto asegurando que no hablaría del tema la celebración del Día de Acción de Gracias.

“Quedé ayer de no hablar del tema, es el Día de Acción de Gracias, y reiteramos nuestro reconocimiento, nuestro respeto a los estadounidenses, para que ellos es un día muy importante y no es el mejor día… no sería prudente tratar el tema”, sostuvo AMLO.

Sin embargo, el mandatario hizo un llamado a mantener el respeto y la tolerancia ante dicha situación.

“Que no haya confrontación que no haya insultos, que hasta tolerancia, que podamos todos exponer nuestras ideas sin faltarle al respeto al adversario, nada más eso, respeto”.

¿QUÉ SUCEDE CON TRUMP?

Resulta que recientemente Donald Trump dijo que su gobierno ha trabajado desde hace 90 días para considerar a los cárteles mexicanos como terroristas.

De considerarse realmente a los cárteles México como terroristas ahora las fuerzas armadas estadounidenses podrían tener presencia dentro del país y esto se basa en el acuerdo con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, de 1965, y la Orden Ejecutiva 13224, de 2001, así como La Ley Pública 104-132 y la llamada Ley Patriótica de 2001.