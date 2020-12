AMLO pide investigar contratos millonarios que Pemex dio a su prima

Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló que Litoral Laboratorios Industriales, empresa de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ganado contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) que suman más de 365 millones de pesos en los últimos dos años, el titular del Ejecutivo pidió que se investigue tales hechos.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional que diario puedes seguir por las redes sociales de La Verdad Noticias, López Obrador señaló que no tiene conocimiento del tema con exactitud y refirió que hoy, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, va a informar.

“Yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. No se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”, expresó.

Al cuestionar de dónde salió la investigación de los contratos de su prima y al responderle que fue de Loret de Mola, López Obrador expresó: “Muy objetivo, muy profesional” y comenzó a reír.

"¿En dónde salió esta información? ¿En el Reforma, en El Universal?", cuestionó el Presidente.

Pide AMLO investigar a su prima

Añadió que si un familiar hace algo indebido, se le debe de juzgar “aunque se trate de un hijo, ya saben cuánto queremos los padres a los hijos”.

“No se protege a nadie. No somos iguales que nuestros adversarios”, agregó.

Asimismo, el presidente López Obrador exhibió el memorándum que dio a conocer el 13 de junio de 2019, en el que llama a no permitir, “bajo ninguna circunstancia”, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, “ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”.

López Obrador reconoció que no conocía los detalles del tema.

"Pues no con exactitud, pero hoy se va a informar, seguramente el director de Pemex. Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo.

"Entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No somos iguales", dijo López Obrador en su rueda de prensa.

El titular del Ejecutivo recordó que el año pasado hizo público un memorándum en la que desautoriza cualquier gestión a nombre suyo y pedí a empresas no favorecer a familiares suyos con gestiones.

