AMLO pide investigar a empresas ligadas a Claudio X. González

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se investigarán si las empresas que patrocinan la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de Claudio X. González son beneficiadas con condonaciones de impuestos; esto tras un reportaje del periodista Álvaro Delgado para le revista Proceso.

“Los que están financiando son empresarios muy poderosos, ojalá y aclaren si es cierto, que están dando dinero y cómo es que se deduce de impuestos. Hay que revisar si es legal, porque no ingresan ese dinero al presupuesto público, si no tienen autorización para entregarlo a esta asociación y debe haber otras (organizaciones). Entonces vamos a hacer la revisión y aquí vamos a aclarar lo que están aportando”, anunció.

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que “resulta que quienes patrocinan este grupo, se han caracterizado por la corrupción y por sacar provecho al amparo del poder público”, dijo.

“Cada vez que salía lo de Claudio X González decía yo que su organización era Mexicanos a favor de la corrupción… y hay quienes dudaban, pero ayer leí un reportaje de Álvaro Delgado sobre el financiamiento de este grupo que ha utilizado la bandera de la transparencia y el combate a la corrupción, y resulta que quienes patrocinan este grupo se han caracterizado por la corrupción y por sacar provecho al amparo del poder público”.

El presidente pidió que se colocara en pantalla el reportaje de Proceso, lo recomendó y dijo que, si bien no coincide en todo con el autor, reconocía su trabajo como periodista de investigación.

El asunto fue abordado por el presidente tras una pregunta relacionada con el caso de su hermano Pío López Obrador, de quien la Unidad de Inteligencia Financiera no encontró operaciones irregulares, lo que dio pie a que el mandatario insistiera en que no opinaría sobre el asunto, reiterara que sean familiares o amigos no hay impunidad, y luego, se remitiera al uso de temas para atacarlo por parte de sus adversarios o quienes se sienten afectados por su política anticorrupción.

Como La Verdad Noticias lo informó oportunamente, Claudio X González Guajardo, creó MCCI en 2015 y a continuación repasó algunos de los nombres de los financieros de esa organización, acreditados en el reportaje publicado en el semanario.

“Claudio X González hijo conformó un grupo desde el 15 y estuvo en contra de los maestros, a favor de la llamada reforma educativa, financiaba propaganda en contra de los maestros, en contra de la educación pública porque desde luego tiene un pensamiento conservador, reporta Proceso.

Entre los casos mencionados por AMLO que aparecen en el reportaje, destacan: Kimberly Clark de México (que dirige otro hijo de González Laporte); Valentín Diez Morodo a quien relacionó con los fideicomisos de ciencia y tecnología; Antonio de Valle; Eduardo Tricio de Grupo Lala y Aeroméxico; Carlos Álvarez Bermejillo, del sector farmacéutico que el propio presidente viene acusando de monopolizar y corromper la proveeduría de medicamentos.

También mencionó al banco BBVA; a Grupo Alsea, controlador de las franquicias Starbucks, Vips y Domino's Pizza; el Grupo Chedraui, así como al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Coparmex, entre otros.