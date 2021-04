AMLO pide esperar a médicos privados que exigen vacuna contra COVID-19.

Este martes, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los médicos privados aguardar para recibir la vacuna contra COVID-19.

“Que nos esperen hasta que nos toque por edad, va poco a poco. Que quede claro para que no haya manipulación: se aplica de manera universal, no interesa que los médicos están en hospitales privados, o que los maestros den clases en escuelas particulares, es para todos. Aquí no se le da preferencia a nadie, ni al presidente que le dio COVID1”, dijo AMLO desde Palacio Nacional.

Por su parte, médicos del sector privado se han congregado afuera de Palacio Nacional para manifestarse en demanda de que les apliquen la vacuna contra COVID-19. También, el personal de salud urge una respuesta en relación al plan para inmunizarlos y en qué fecha les será aplicada la dosis.

Al respecto, Andrés Manuel López Obrador indicó que entiende las exigencias de los médicos del sector privado, por lo que no se desechará la petición, aunque enfatizó “tenemos ya una estrategia”.

En otro tenor, el mandatario reveló las fechas en las que podrían iniciar las jornadas de vacuanción contra COVID-19 para trabajadores del sector educativo y también para las personas de 50 a 59 años de edad. AMLO destacó que se tiene previsto que se vacune a todos los adulos mayores con al menos la primera dosis para el día 20 de abril.

Mientras tanto, la pandemia del coronavirus no deja de avanzar pese a las campañas de vacunación contra esta enfermedad siguen su curso en México y el mundo. Como ha informado La Verdad Noticias, varios países han retomado las medidas más estrictas para bajar el número de casos y en nuestro territorio se espera una tercera ola de contagios luego de Semana Santa.

En México se han aplicado un total de 10,089,420 dosis de la vacuna contra COVID-19 de acuerdo con el reporte otorgado por las autoridades de salud durante la tarde del 7 de abril.

