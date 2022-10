AMLO pide calma ante intoxicaciones masivas de estudiantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población a no caer en “psicosis” por los casos de intoxicación de estudiantes en Chiapas, Hidalgo y Veracruz, ya que no está relacionada con algún tipo de droga, sino con otro tipo de sustancias, de las cuales darán cuenta en los próximos días.

“Se está terminando ya de hacer la investigación. Yo quiero adelantar algo: no se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos, pero no droga (…) que pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero que no es un asunto de droga”.

Desde Palacio Nacional, donde encabeza la conferencia de prensa, el mandatario federal comentó que la salud de los estudiantes intoxicados no está en riesgo, y en cada estado se está llevando a cabo las investigaciones para determinar las causas.

Exhortó a la población a no caer en “psicosis” y a que “no se exagere”, pues el impacto de la noticia lo atribuyó al fenómeno de comunicación de las redes sociales.

“Antes había intoxicaciones por consumir alimentos y no se sabía, pero ahora con las redes se sabe todo”, dijo.

Entonces llamó a la prudencia y no arremeter contra maestros o personas involucradas en los planteles educativos, como repartidores de agua o alimentos.

“Estoy seguro que no le va a pasar nada a los muchachos, pero si me preocupa que vaya a haber un acto precipitado de castigo a quien se piense de que está queriendo hacer mal a los jóvenes”.

López Obrador dijo que se está haciendo la investigación caso por caso, por lo que en 10 días se tendrían los resultados finales y dar a conocer lo que originó la intoxicación de más de un centenar de alumnos, pero dijo que no tiene nada que ver con una campaña de desprestigio sino es producto de un fenómeno en los medios de comunicación de masas.

“Entonces, vamos a presentar el informe bien, pero que no se exagere. Hasta ahora no hay nada grave, esto a los padres, a toda la gente, y lo atribuyo más a una cuestión de sicosis y de mayor comunicación que tenemos ahora”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.