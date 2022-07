AMLO pide “amor y paz” tras pelea entre periodista y youtuber en la mañanera

Durante su conferencia de prensa de este jueves 21 de julio, el presidente AMLO hizo un llamado pidiendo “amor y paz” tras el altercado que se dio entre la periodista Reyna Haydee Ramírez y el youtuber Hans Salazar, a quien llamó “paletero”.

Fue desde el Palacio Nacional que el presidente levantó las manos e hizo el símbolo de amor y paz, esto luego que la periodista reclamara porque no se le da acceso a las mañaneras todos los días, asegurando que hay quienes alaban al mandatario en las conferencias.

“Decirte que tienes todo el derecho de manifestarte, además yo siempre digo que la libertad no se implora sino se conquista y entonces es tu derecho y lo haces valer, y nosotros vamos siempre a respetarte y nunca va haber censura en contra tuya. Puedes tener una opinión, además esto es normal que tengas una opinión contraria; que puedas ejercer tu derecho a disentir y nosotros vamos a seguir”, expresó el presidente.

El altercado que se dio en la mañanera

El presidente pidió "amor y paz"

El youtuber, Hans Salazar, se dirigió a la periodista cuándo hablaba con el mandatario, y ella no dudó en responderle. “Tú cállate palero. Disculpa, tú tienes tu momento y yo no me meto contigo. Usted es un palero”, se le escuchó decir.

Tras este altercado el presidente de México intervino, indicando “Tranquilos, amor y paz”. Pero la reportera continuó, asegurando que ha recibido “amenazas” de los “seguidores o de opositores” del presidente.

Luego que la periodista indicara que no se le permite entrar todos los días a la conferencia de prensa, el mandatario le pidió al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que se le de acceso todos los días.

¿Cuánto lleva gobernando AMLO?

El mandato del presidente finaliza en 2024

El presidente AMLO tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del 2018, tras ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio del mismo año, por lo que lleva gobernando 3 años y medio. Ahora tras recibir el apoyo de la ciudadanía en la consulta de Revocación de Mandato, el presidente deberá permanecer en el poder hasta que se termine su mandato, es decir hasta el 2024.

