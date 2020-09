AMLO pide acelerar trabajos del Tren Interurbano; debe estar inaugurado en 2022

Al supervisar los avances del Tren Interurbano México-Toluca en Zinacantepec, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió acelerar los trabajos de este proyecto para que sea inaugurado a finales del 2022 y no en diciembre de 2023, como está previsto.

Pide AMLO terminar el Tren Interurbano en 2022

Indicó que ya están disponibles los 30 mil millones de pesos que hacen falta para concluir esta obra –la cual inició hace siete años y cuya inversión pasará de 30 mil millones de pesos a 90 mil millones–, por lo que no existe “pretextos” para no finalizar el Tren Interurbano.

AMLO pide acelerar trabajos del Tren Interurbano; debe estar inaugurado en 2022

“Que se haga un esfuerzo para que podamos terminar antes de lo programado. ¿Por qué no a finales del 2023?, no es para picarles pero el aeropuerto Felipe Ángeles lo vamos a inaugurar el 21 de marzo de 2022 (…) Si nos aplicamos y ya tenemos los recursos por qué no inaugurarlo en 2022”, señaló.

Reconoció que concluir la obra depende de la responsabilidad de las empresas, “es una responsabilidad compartida, porque tiene que tenerse los recursos que se requieren a tiempo para la terminación del tren, y ya están (…) El director de Banobras (Jorge Mendoza) es el responsable del financiamiento y no van a faltar los recursos”, aseguró.

Afirmó que la obra “lleva buen ritmo, hay avances permanentes, constantes” y resaltó que “no tengamos conflictos por derecho de vía. Todo este trabajo que se ha llevado a cabo para conciliar intereses, y poner por encima el interés general, el del pueblo y de la nación”.

López Obrador mencionó que este proyecto lejos de representar un gasto será una inversión pues mejorará la conectividad entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México, además de que la propia obra, ayudará a detonar la economía de esta región y seguirá generando muchos empleos. A la fecha se han generado 17 mil empleos directos y 35 mil indirectos.

El Tren Interurbano México-Toluca sigue avanzando. pic.twitter.com/1taXB8L7rc — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) September 12, 2020

Inaugurará Tren Ligero en Guadalajara, Jalisco

Mañana, López Obrador inaugurará la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, “obra que también encontramos en proceso; decidimos darle continuidad y se aplicaron recursos adicionales para concluirla, con un costo estimado de 35 mil millones de pesos. Son un poco más de 20 kilómetros de ese tren urbano”.

Te puede interesar: Aspirante a líder de Morena propone nombrar a Tabasco como: “Tabasco de López Obrador”

El domingo, AMLO supervisará la Línea 12 del metro, en la Ciudad de México, “también una obra muy importante que va a conectarse con el tren Toluca-Ciudad de México”, apuntó el presidente.