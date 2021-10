AMLO pide a nuevos gobiernos usar presupuesto en obras, no en superficialidades

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los nuevos gobiernos, tanto municipales como estatales que apliquen la política de austeridad, ya que considera que “no es justo” que solamente el gobierno federal esté ahorrando, por lo que ha solicitado que el presupuesto no se gaste en superficialidades.

“No es justo que el gobierno federal esté ahorrando y que los gobiernos estatales, municipales, están en jauja. Me refiero gastando en cosas superfluas, en lo que no es importante, indispensable o en los sueldos, no solo de presidentes municipales, regidores y viáticos y otros gastos, todos tenemos que hacer un esfuerzo”, explicó Obrador.

Este 2021, 15 de las 32 entidades tendrán relevo de sus gobernadores, por lo cual, el presidente de México AMLO recomendó a las nuevas autoridades usar el dinero que se les entrega en obras y no en gasto corriente.

AMLO dice que no se use el presupuesto en vehículos de lujo o asesores

El mandatario federal considera que el dinero se debe usar en obras públicas/Foto: My Press

López Obrador exhortó a los nuevos gobernantes a usar el dinero del presupuesto en obras para beneficiar a la gente: “porque muchas veces se utiliza para gastos administrativos, para compra de vehículos de lujo, para asesores, para tener gastos innecesarios”, expresó en su conferencia de prensa.

El Jefe del Ejecutivo Federal declaró que todos los niveles de gobierno tienen que realizar un esfuerzo y que no se trata de que los gobernadores estén esperando más recursos.

Además, AMLO habló sobre Alfonso Durazno, el nuevo gobernador de Sonora, quien solicitó al presidente apoyo para implementar un plan de atención a los baches. Obrador dijo que la ayuda dependerá de la disponibilidad de los recursos.

“En todo caso va a ser una inversión tripartita, tiene que aportar el gobierno municipal, el gobierno de estado y el gobierno federal”, destacó.

López Obrador planea evaluar el uso de los recursos

López Obrador espera poder evaluar cómo se están usando los recursos públicos/Foto: Expreso

El presidente aclaró en su conferencia que establecerá un buen mecanismo de evaluación para saber cómo se están utilizando los recursos para que no haya un "mal uso" del dinero ante los cambios de gobierno.

AMLO dijo que su gobierno tiene un ejemplo exitoso de entrega de recursos y es en comunidades de Oaxaca, en las que se les entrega de manera directa a autoridades de usos y costumbres para construir caminos, como te hemos mencionado en La Verdad Noticias.

