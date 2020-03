AMLO pide a mexicanos no confiarse del coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado a todos los mexicanos ante la pandemia de coronavirus (covid-19) y llamó a los mexicanos no confiarse de la enfermedad por lo que también llamó a la conciencia para acatar las recomendaciones de la Secretaría de Salud (SS).

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO mencionó que no puede someterse a una cuarentena pues tiene cosas que atender y su función como presidente es fundamental.

“Aprovecho para comunicarles a todos: no nos confiemos, no debemos de confiarnos, todos a cumplir las recomendaciones”.

El tabasqueño pidió estar alerta de los síntomas del coronavirus, como lo son: tos seca, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cuerpo y pérdida de olfato.

“Desde luego procurar no salir, no usar además los cubrebocas, si no son necesarios” añadió.