AMLO pide a mexicanos mantenerse en casa los próximos 10 días

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un energético llamado a la población mexicana para que se queden en casa durante los próximos 10 días, “únicamente salir para lo indispensable” cumpliendo con las medidas de prevención como la sana distancia, lavado de manos y uso de cubrebocas, esto con el propósito de disminuir los casos de Covid-19 en el país.

Y es que como hemos informado en La Verdad Noticias, en las últimas fechas los contagios y decesos por Covid-19 han aumentado drásticamente, lo que se ha reflejado en la ocupación hospitalaria, principalmente en la Ciudad de México y Estado de México, que son las entidades que reportan menor número de camas disponibles.

10 días sin fiestas ni reuniones

El llamado del presidente López Obrador se realiza cuando en la República Mexicana se celebran las posadas, previo a la Navidad, en las cuales conviven personas de todas las edades.

“Son estos 10 días, ayuden todos, vamos a cuidarnos porque así evitamos que haya más contagios, la saturación de hospitales, de todos modos estamos ampliando la capacidad hospitalaria, tenemos que cuidarnos nosotros mismos (…) el 24 se acostumbra a pasar la noche en familia y estos días es cuando sale más la gente”, dijo AMLO.

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, López Obrador informó que se trabaja en ampliar la capacidad hospitalaria, “pero no queremos que nadie se enferme, que nadie pierda la vida, si podemos hacerlo sin necesidad que nos digan firmes, no se muevan, no salgan”.

Es así que el presidente reafirmó su confianza en la gente porque cuando se han hecho llamados a que nos cuidemos siempre ha habido respuesta en general.

“La prueba más contundente fue lo que sucedió el 12, el día de la Virgen de Guadalupe, la celebración más importante del país (…) la Basílica vacía demuestra que la gente actúa de manera responsable, que hay que tenerle confianza a la gente, y eso es parte del cambio de mentalidad”, destacó AMLO.

