AMLO pide a la SEGOB ya no solicitar datos biométricos al INE

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó durante su conferencia matutina de este lunes, que ha dado instrucciones a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para no insistir en la solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE) de los datos biométricos de los ciudadanos, contenidos en el padrón electoral.

“Como no fue atendida la solicitud por el Instituto Electoral yo le di instrucciones a la secretaria de Gobernación que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés en controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona”, indicó AMLO.