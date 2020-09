AMLO pide a Loret y Brozo que hablen sobre sus patrocinadores tras parodiar "La Mañanera"

Luego de que los expresentadores de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola y Brozo realizaran una parodia de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario federal pidió a los conductores que transparentaran la información sobre su financiamiento para llevar a cabo dichos programas.

"¿Que Brozo y Loret de Mola nos diga quién pompó. Cómo producen su programa. Qué fuentes de financiamiento tienen?", lanzó AMLO desde Palacio Nacional en su conferencia de prensa diaria.

De acuerdo con el presidente, los ataques que recibe por parte de los comentaristas no le preocupan, pues asegura forman parte de "su derecho a la libre manifestación de las ideas", lo cual dijo "eso no se implora se conquista, un buen periódico lo sabe, así fueron los buenos periódicos de antes, los que no negociaron con su libertad, sino que ejercieron su libertad”.

AMLO, quien ha sido un fuerte crítico en contra de la prensa que no lo beneficia, aseguró que durante su administración, pocos medios han informado sobre las acciones que se han realizado en su gobierno, mientras que resaltan todo lo malo.

“¿Han leído ustedes últimamente una columna a favor de lo que estamos haciendo?. En redes sociales sí, benditas redes sociales, pero esos son los ciudadanos. No hay equilibro, está muy ladeado, ojalá haya más objetividad”, pidió.

Recuerda AMLO montajes de Carlos Loret

Entre los comentarios que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del presentador de noticias, se encuentran los montajes que se realizaron durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, por los cuales Loret de Mola sido llamado declarar.

“Hicieron montajes, todo un documental en contra de los maestros, de los que se oponían a la llamada reforma educativa, un documental que lo pasaron en los cines, una película financiada por estos, los que están a favor de la corrupción. X González y Loret de Mola”, destacó López Obrador.

¿Cuál fue la parodia que hicieron Loter de Mola y Broza en contra de AMLO?

A través del portal de noticias LatinUs, del cual es propietario Carlos Loret de Mola, se difundió un video en el cual participaron Loret y Brozo, expresentadores de noticias de Televisa, en donde parodiaban la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López obrador.

En la grabación de por lo menos 3 minutos, ambos comentaristas destacaron los videos filtrados del hermano del presidente, Pío López Obrador, en donde se observa recibiendo dinero para financiar el movimiento del ahora presidente de la República.