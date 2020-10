AMLO pide a Donald Trump investigar a la DEA en el caso Salvador Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homologo estadounidense, Donald Trump, investigar a la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), respecto al caso de Salvador Cienfuegos, ex ministro de Defensa, detenido el jueves en la noche en Los Ángeles, y acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero.

De acuerdo con el mandatario mexicano, había “un plan conjunto” entre México y Estados Unidos para operativos contra los cárteles de la droga, en el cual la DEA “estaba completamente metida", al punto de interferir en las acciones de la Secretaría de Marina.

"Deberían los de la DEA informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con García Luna como con el general secretario del sexenio pasado", dijo AMLO durante su visita al estado de Oaxaca.

Con una inversión de más de 124 MDP, rescataremos el campo y reactivaremos la economía, gracias al Programa Sembrando Vida; desde la agencia de Los Corazones en Tapanatepec, trabajamos con el Pdte. @lopezobrador_ para #CrearConstruirCrecer por el desarrollo sostenible de Oaxaca. pic.twitter.com/iqwNCcpbXy — Alejandro Murat (@alejandromurat) October 17, 2020

"¿Y ellos no tuvieron responsabilidad, por ejemplo, en la instrucción de las armas en el operativo De Rápido y Furioso, que fue una propuesta, un diseño aplicado desde Estados Unidos?", cuestionó.

"¿Por qué sólo se acusa, se involucra a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen una autocrítica, una reflexión de toda toda la intromisión de esas agencias en México, porque sin duda ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían. Claro, se los permitían”, añadió.

Tráfico de armas trajo muertes a México: AMLO

Según dijo AMLO, el tráfico de armas a México para supuestamente enfrentar a la delincuencia organizada, trajo consigo muchas muertes, por lo que “estuvo muy mal lo que hicieron los gobernantes mexicanos, porque no se debe permitir que extranjeros intervengan en asuntos que solamente corresponden a los mexicanos. No se cuidó la soberanía de nuestro país”, agregó.

López Obrador, un gobernante de izquierda que ha mostrado en varias ocasiones su agradecimiento al presidente Donald Trump, aseguró que durante su administración las cosas serán diferentes "porque de entrada, cuando hemos tenido problema difíciles, me ha hablado (Donald Trump) para decirme: le envío ayuda, les apoyamos y le he dicho gracias, nosotros vamos a resolver nuestros asuntos, sin injerencia".

Te puede interesar: Salvador Cienfuegos COLABORÓ en el tráfico de drogas; lo apodaban “El Padrino”

"Hasta ahora, desde que yo tengo la responsabilidad de la Presidencia no ha habido intromisión y no lo hemos permitido. Cuando lo de Sinaloa, el hijo de Guzmán Loera y cuando lo de la familia Langford, en Bavispe, me habló por teléfono las dos veces", manifestó.