AMLO pide a Calderón que asuma actos de García Luna como él asumió liberación de Ovidio

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al exmandatario mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, que reconozca los actos de corrupción en los que estaba involucrado su secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, así como él reconoció la liberación de Ovidio Guzmán, para evitar cientos de muertes, dijo.

"Sí, yo ordené la liberación de Ovidio para evitar cientos de muertes, y saludé a la madre de Guzmán Loera. Lo asumo. Ahora que Felipe Calderón asuma lo que hizo García Luna y nos informe todo lo que sabe”, dijo AMLO durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Calderón arremete contra AMLO

Ayer lunes, el expresidente Felipe Calderón arremetió contra AMLO en una entrevista para Ciro Gómez Leyva, luego de un reportaje publicado por la revista Proceso, donde señalaban al expanista como responsable del contrato con Etilenio XXI para favorecer a Odebrecht.

"Sí, yo ordené la liberación de Ovidio para evitar cientos de muertes, y saludé a la madre de Guzmán Loera. Lo asumo.

Ahora que Felipe Calderón asuma lo que hizo García Luna y nos informe todo lo que sabe”

¿Aceptará el reto? ��

De acuerdo con Calderón, durante su administración México registró niveles de inversión nunca antes vistos en el último siglo.

"Los mayores volúmenes de inversión se dieron en mi gobierno; particularmente en los últimos tres años, después de la recesión económica, fue cuando México registró la mayor tasa de de crecimiento económico, que ha tenido en el último siglo", aseguró.

Felipe Calderón añadió que lo está haciendo AMLO hacia su persona es una persecución política, pues asegura que su partido "México Libre" es un fuerte competidor para el actual mandatario en las elecciones de 2021.

Felipe Calderón Hinojosa ha asegurado en repetidas ocasiones que nada tuvo que ver con los actos de Genaro García Luna con el crimen organizado.

"Yo no ando saludando a la mamá del ´Chapo´, no anduve liberando criminales. Fui el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado a los Estados Unidos", puntualizó.

"Yo qué culpa tengo", responde AMLO a Calderón

Ante estas declaraciones, el presidente de México respondió y aseguró que el problema que tiene no es con él, sino con el gobierno de los Estados Unidos, pues es haya donde su exsecretario de Seguridad está siendo juzgado.

"Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo, pero si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. Al señor García Luna, jefe de la seguridad durante el gobierno de Calderón se le acusa en Estados Unidos de estar recibiendo mordidas, de haber recibido mordidas dinero para darle protección al cártel de Guzmán Loera", dijo AMLO.

"Y el que nada debe, nada teme. Si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años (Felipe Calderón) no se dio por enterado de lo que hacía García Luna pues qué se va a preocupar, debe de estar tranquilo pero que no me eche la culpa a mí. Ahora sí que como diría el clásico "¿Y yo por qué?", finalizó.