AMLO pedirá a empresas que vendan 4 millones de cachitos del avión presidencial

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció el lunes pasado que, durante esta primera semana del mes de febrero de 2020, anunciaría si el avión presidencial será o no rifado, esto, luego de que, la aeronave no cause interés de compra por particulares o empresas.

AMLO pedirá apoyo al sector empresarial para rifa

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que, pedirá ayuda al sector empresarial, para que, ayuden con la venta de al menos 4 millones de boletos de la Lotería Nacional (LOTENAL) de la rifa del avión presidencial TP01.

AMLO, declaró: “La próxima semana se les va hacer el planteamiento definitivo en caso de que sea la rifa, en la próxima semana para que nos ayuden a vender 4 millones de cachitos. Pedirles que nos ayuden a resolver el problema. Que piensen que el dinero se va a utilizar para equipo médico, van ayudar para que no falten equipos médicos en los hospitales”.

Además, agregó: “Ellos nos ayudarían a colocarlo ya sea en centros comerciales como promoción a sus trabajadores”.

Billeteros apoyan rifa del avión presidencial

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que, al menos 7 mil billeteros le hicieron saber por medio de una carta que, ellos juntos a sus familias, están muy interesados en participar en la rifa del avión presidencial TP01.

Hasta el momento, se saque que, LOTENAL, venderá 2 millones de cachitos de la rifa del avión presidencial.

AMLO advierte que es la tercera llamada

Ante el poco interés que causa el avión presidencial en el mercado, el Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que, es la “¡Tercera llamada!”, para que el avión salga, sino será rifado.

AMLO, anunció: “Sí en estos días no se anima nadie, voy a utilizar estos tres días '¡Tercera llamada, tercera llamada!'”.

Además, reafirmó su compromiso con tener un gobierno austero, pues, señaló que, su gobierno no solo se detendrá con la venta dela avión presidencial TP01: “No solo es eso, van a seguir entregándose al pueblo bienes de residencias de vehículos que todavía hay de gran lujo para hacer realidad la austeridad republicana".

Con información de El Imparcial y Milenio.

