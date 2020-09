AMLO ofrece disculpas por Ayotzinapa

Tras anunciar que se ejecutarán órdenes de aprehensión contra contra militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreciódisculpas a los padres en nombre del Estado por la gran injusticia y atrocidades cometidas contra sus hijos.

“Nos vamos a sentir todos muy satisfechos cuando no tengamos ya ninguna duda del caso”,aseveró el presidente.

Este caso, sostuvo, es un asunto de Estado y por eso ahora éste tiene que reparar el daño, aclarar lo que sucedió y entregar buenas cuentas, tiene que haber justicia.”Ese es nuestro compromiso”, subrayó el mandatario federal.

Dijo que el que haya participado, y se le demuestre, va a ser juzgado, a pesar de las resistencias “porque no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario”.

Frente a imágenes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, AMLO adelantó que desde hoy en la reunión del gabinete de seguridad pedirá que me entreguen el informe sobre los prófugos y los que tienen que ver sobre todo,con las fuerzas armadas; mañana se solicitará lo mismo y todo el tiempo.

Tras exhortar al Consejo de la Judicatura Federal a castigar a jueces que no cumplan con su responsabilidad, López Obrador recalcó que se conocerá la auténtica verdad, porque “a mí me eligió el pueblo –y me apoya la mayoría de los mexicanos”.

Estableció que mes con mes se continuará informando sobre el avance de las investigaciones “y yo voy a estar encabezando todo este proceso”.

Informe a seis años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, desde Palacio Nacional. https://t.co/eZogCNfVj3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 26, 2020

Tras el informe, los padres lanzaron consignas y realizaron, al igual que AMLO, en voz alta, el conteo del número de normalistas desaparecidos en este caso.

No acudió el ministro presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación Arturo Zaldívar, para evitar que se argumenten violaciones al debido proceso de los imputados, ya que el juicio se desarrollará ante órganos del Poder Judicial.