AMLO ofrece a oposición adelantar revocación de mandato para 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los partidos de oposición adelantar el proceso de revocación de mandato en 2021 –junto con los comicios para renovar la Cámara de diputados–, y no como está programada para marzo de 2022; adelantó que si aceptan su propuesta, mañana miércoles podría enviar esta iniciativa de reforma constitucional al Congreso.

“El pueblo pone y el pueblo quita”: AMLO

Durante su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO agregó que en las elecciones del próximo año se podría hacer uso de una boleta adicional donde se le pregunte a los electores si se desea que el Presidente continúe o no, pues insistió en que “el pueblo pone y el pueblo quita”.

“Yo por autoridad moral, por honestidad que es lo que estimo más importante en mi vida, no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente, no es de que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a fuerza, por eso se propuso la revocación de mandato”, expresó.

Propone que la revocación de mandato sea el 2021

En ese sentido, López Obrador recordó que propuso al Congreso que la consulta de revocación fuera el mismo día de la elección federal intermedia para que costara menos, pero los legisladores “a regañadientes” la fijaron hasta 2022.

“¿Qué les ofrezco a los conversadores, con todo respeto, para que sea el pueblo de manera pacífica el que decida? Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación de mandato no sea hasta el 22, que la hagamos, aprovechando que van a haber las elecciones, el mismo día”, planteó.

El titular del Ejecutivo dijo que si la oposición acepta su propuesta hoy, él envía mañana mismo la iniciativa de reforma constitucional.

"Les ofrezco adelantar la fecha. Que la revocación de mandato no sea hasta el 22, serán el mismo día de las elecciones y habrá una boleta adicional" @lopezobrador_ habla de la revocación de mandato y la reforma constitucional pic.twitter.com/XvniSw2Ybx — La Silla Rota (@lasillarota) April 14, 2020

“Esto ayudaría mucho para que se aminorara el ansia y que en este tiempo bajara pues el enojo, no el malestar social (…) El mejor método para resolver diferencias es el método democrático, en la democracia es el pueblo el que manda”, recalcó.

De acuerdo con la iniciativa aprobada por el Congreso federal y más de la mitad de los congresos locales, la revocación de mandato solo puede ser solicitada durante los tres meses siguientes al término del tercer año del Gobierno del presidente que, en este caso, sería de diciembre de 2021 a febrero de 2022.