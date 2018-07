AMLO no viajará en el avión presidencial con Peña.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), virtual presidente electo, aseguró que para la reunión de la Alianza del Pacífico que se realizará el 24 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco, no se subirá al avión presidencial con el actual mandatario Enrique Peña Nieto, ya que él solo viajará en vuelo comerciales como lo prometió durante su campaña.

“No (me voy a subir al avión) eso no. Sí me voy por mi cuenta. Me voy en un avión comercial. Yo lo expresé en la campaña, es de conocimiento público (...) vamos a cumplir con eso”, reiteró este viernes el político tabasqueño.