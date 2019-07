AMLO no ve mal que participen los ex presidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su gobierno se garantiza la libertad de expresión.

En el gobierno federal lo principal es la mística de servicio, por lo que se pretende tener los mejores servidores públicos, de ahí que aclaró que una cosa es la administración pública de la administración de empresas e incluso aseveró que en el periodo neoliberal se confundieron estos conceptos.

En su conferencia matutina destacó que, “no veo mal” que los ex presidentes participen en la vida política.

Recordó que antaño, las reglas no escritas indicaban que los ex presidentes ya no participaban en la vida política nacional, pero ahora son otros tiempos, por ello, dijo que no reprobaba su activismo político. “Dejemos a los ciudadanos que decidan. El pueblo no es tonto, tonto es quien piensa que el pueblo es tonto”, puntualizó.

Resaltó que se van a mantener el ejercicio de las libertades, porque ejercen su libertad de manifestarse, no se les va a reprimir ni a actuar con autoritarismo, pero “cada quien es libre de sus actos. ¡Imagínense! Una policía que se indisciplina y toma las calles, ¡Qué imagen da! ¿Quien va a apoyar eso”, en relación a los actos recientes en la Policía Federal.

Cambio pacífico

Hizo hincapié en analizar el por qué de que la resistencia al cambio y la transformación se está realizando de manera pacífica. “Tenemos que felicitarnos todos los mexicanos, incluyendo nuestros adversarios, de llevar a cabo una transformación sin violencias”. Aludió que la relación con los medios de comunicación también ha cambiado y no se censura a nadie.

Subrayó que pese a las resistencias políticas, hay normalidad política, asimismo celebró que se esté caminando hacia la transformación del país y que en el Zócalo recordó, dijo que se sentarán las bases para la transformación de la vida pública del país, de la “nueva república, de la patria nueva, para que si regresara el conservadurismo corrupto, les costara trabajo dar marcha atrás”.

Entre los privilegios que se tenían, insistió, es el no pago de impuestos a los grandes potentados, “no lo permitiría la gente, eran miles de millones de pesos, ya se consumó como delito de que sea delito grave la corrupción, desterrar el fraude electoral también ya se consumó”.

Lo importe que será cumplir con el ideal del ex presidente Francisco I. Madero “sufragio efectivo no reelección”, añadió, además de que es normal las críticas de quienes llegaron al gobierno prometiendo un cambio, pero no hicieron nada, por eso no les gusta, “a los que condonaron los impuestos”, pero añadió “se han portado bien, porque solo sus criticas en los mismos medios que no impiden los avances”. Resaltó.

“Que bueno que se den estos debates” y dijo que a pesar de las resistencias de que se esté logrando una transformación de manera pacífica, ya que las anteriores tres transformaciones en México se llevaron con las armas, por lo que felicitó a sus adversarios.

Se debe de entender que es una ruptura, es un cambio de régimen, no un cambio de gobierno, por lo que añadió López Obrador, vamos muy bien, además de que dijo que no hay represión, se dan libertades de manifestación, porque se acabó el autoritarismo, esa es la transformación y “nos atenemos a que todos actuemos de manera responsable”.

También en eso cambiar, no pensar que la gente es menor de edad, “el pueblo no es tonto, tonto es quien piensa que el pueblo es tonto, por eso la gente está bien informada de todo”.

Defender los intereses de México

Marcelo Ebrard canciller de México dijo que en los centros de detención de Estados Unidos si han intervenido para defender a los mexicanos, además destacó que se han ahorrado más de 370 millones de pesos en ahorros en embajadas que antes se derrochaban.

Manifestó que se cuida el gasto pero debido a que se defiende a los mexicanos en el vecino país si implica gastos, al tiempo de comprometerse a continuar la defensa incluso hasta trasladarse al vecino país de manera personal, como ya lo ha hecho.