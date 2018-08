AMLO no tiene confirmación del Papa Francisco en foros de México

AMLO no tiene confirmación del Papa Francisco

Hasta el momento no cuenta con ninguna notificación oficial en cuanto a la aceptación del Papa Francisco para participar en los foros sobre la pacificación del país, declaró Andrés Manuel López Obrador.

La información de El Vaticano, quiero constatar que sea real, no quiero yo hablar de algo que no sea cierto porque hay muchas declaraciones y siempre procuramos verificar que sean oficiales, institucionales, no tenemos nada oficial".

El actual presidente electo de México, dijo lo anterior pese a que esta semana el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de El Vaticano confirmó la intención del Papa Francisco de participar en un proceso así, esperará más tiempo para emitir una postura sobre la información, la cual también fue confirmada por Loretta Ortiz, propuesta por él para coordinar los foros.

AMLO Y EL VATICANO

Cabe mencionar que la Santa Sede se declaró lista para colaborar con el nuevo gobierno de México y consideró que el país tuvo “un gran cambio” con la elección presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros estamos abiertos a cualquier gobierno, la disposición de la Santa Sede es siempre de apertura y de colaboración, también con el nuevo gobierno mexicano”.

Durante los seis años del mandato de AMLO los fieles mexicanos esperan que el país tenga mucho acercamiento con el sumo pontífice y esperan una segunda visita a México.