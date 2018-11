Amlo no tendrá primera dama, tampoco habrá Estado Mayor Presidencial

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, reiteró que en su mandato desaparece la figura de primera dama, por lo tanto su esposa, la escritora Beatriz Mueller no tendrá participación alguna dentro del gabinete ni como presidenta del DIF Nacional.

De la misma forma advirtió que los elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) que anteriormente se usaban como custodia personal del presidente, de su familia y de los funcionarios de primer nivel regresarán a sus cuarteles a cumplir otras funciones sociales.

“No aspiro a ser un dictador, sino a representar a una república democrática, esto produce nerviosismo e inquieta, pero no hay nada qué temer, el cambio será ordenado; profundo, pero pacífico”, advirtió el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Además dijo que entre las modificaciones que ya pueden verse, aun cuando no ha tomado posesión está el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre la anulación de la pensión a ex presidentes y el tope de salario para los servidores públicos, para que no ganen más que el presidente.

López Obrador, aseguró que las críticas en su contra son válidas y son parte de la libertad de expresión y la democracia, pero también lo es la réplica, por lo que no se quedará callado ante cuestionamientos.

_Rebeca González