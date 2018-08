AMLO no se subirá al avión presidencial, ni se lo venderá a empresario.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente electo de México, reitero este viernes que no se subirá de ninguna forma al avión presidencial, ni rentándolo y que su venta se llevará a cabo por medio de una licitación pública que se anunciará en diciembre.

“Se va a vender el avión presidencial, no hay marcha atrás, no me voy a subir a ese avión, ni como lo planteó el señor ayer”, dijo en conferencia de prensa

El jueves, el empresario Gustavo Jiménez Pons visitó la casa de transición de López Obrador para anunciar su interés en el avión presidencial.

Jiménez Pons, sobrino del próximo titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, comentó que pretende usar la aeronave como taxi aéreo para rentarla como una unidad de lujo para artistas o presidentes de otro países que no cuenten con un avión de este tipo. Incluso dijo que lo pondría a disposición de AMLO para que lo rente de ser necesario.

Ante esto, López Obrador negó la solicitud y reiteró que:

“No, yo voy a seguir viajando en aviones de línea, aunque tenga que ir a China, o a cualquier país. No me voy a subir a ningún avión privado del Gobierno”.

Sobre el proceso de venta dijo que la licitación se anunciará a principios de diciembre y que puede ser un concurso en paquete con otras aeronaves del Gobierno que piensa vender, o bien por separado.

“Se va a solicitar toda la información, no sólo del avión presidencial, sino de todos los aviones que se van a vender. Sólo van a quedar aviones, helicópteros que tengan que ver con seguridad, protección civil y los que se usarán como ambulancias”.

Dicha información, explicó, se solicitará al Gobierno actual para conocer, sobre todo, las condiciones financieras como el costo que tuvo, si ya se pagó o si aún resta deuda que cumplir.

“Teniendo la información de cuánto se ha pagado, si ya se pagó todo, si se debe de cuánto es el financiamiento, cuánto es la deuda futuro, y ya teniendo esos elementos vamos a preparar de conformidad con la ley la licitación correspondiente para dar a conocer a quienes tengan deseos de adquirir estos bienes las bases, las condiciones, vamos a buscar desde luego no perder. No se trata de ganar, se trata de no perder, que no haya afectación al erario”.