AMLO no saludó de beso a Javier Sicilia en 2012 porque “lo sintió falso”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confesó que cuando conoció al poeta y periodista Javier Sicilia Zardain en 2012 en el Castillo de Chapultepec, no permitió que este lo saludara de beso en la mejilla, como lo había hecho con otras personas, ya que el mandatario federal “lo sintió falso”.

“Yo desde entonces lo sentí falso. Besó a Manlio (Fabio Beltrones) a Josefina (Vázquez Mota) a (Enrique) Peña, y no me equivoqué”, dijo.

Ambos se conocieron durante una reunión organizada por el propio Sicilia entre candidatos de ese año y los familiares de las víctimas, donde recibía a cada uno con un beso en la mejilla. Como informamos en La Verdad Noticias, Javier Sicilia ha arremetido en diversas ocasiones contra AMLO y su gobierno.

Javier Sicilia comparó a AMLO con Hitler

López Obrador volvió a criticar que Sicilia Zardain lo comparara con Adolfo Hitler (líder Nazi), luego de su mitin en el Zócalo capitalino el pasado 1 de diciembre. Los comentarios contra el político de Morena fueron publicados en la columna que el periodista tiene en la revista Proceso.

Y es que el presidente de México cuestionó el número de veces que se ha reunido en el Zócalo con sus simpatizantes, las que calculó en unas 100 ocasiones. “Y ayer (antier) ya de plano Sicilia dice que soy Hitler”, expresó AMLO en tono de burla durante su conferencia matutina de este miércoles.

“Pero les entiendo, se obnubilan por el coraje de que se puso de manifiesto que no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen ideales, son muy acomodaticios”, agregó el actual mandatario.

¿Quién es Javier Sicilia Zardain?

Javier Sicilia Zardain es un activista, poeta, ensayista, novelista, traductor y periodista mexicano. Es colaborador de diversos medios impresos como La Jornada y Proceso. Fundador y miembro de diversas organizaciones a favor de la literatura y la escritura, y ganador de múltiples premios.

Sin embargo, el escritor nacido en la Ciudad de México de 65 años de edad, recientemente se volvió tendencia por sus severos comentarios contra el presidente AMLO.

