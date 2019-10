AMLO no permitirá condonaciones de impuestos del SAT; CASTIGO a quien lo permita

Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que quien autorice una condonación durante su administración, tendrá que renunciar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y deberá responder hasta las autoridades.

Esto, debido a que la orden presidencial fue por decreto dicta no condonar impuestos ni hacer condonaciones de adeudos fiscales.

De acuerdo con las palabras de Andrés Manuel, quien permita una condonación, estarían “cometiendo un ilícito, sería una infracción grave del servidor público que las autorizó, y si fuese así, que hubo condonación en octubre después del decreto, se tendría que ir, tendría que renunciar el que lo hizo y se pondría a consideración de la autoridad competente. Pero tenemos que ver si es cierto, porque hay veces que no obedecen estas acusaciones a la verdad”.

Todo esto, por los escándalos que se han desatado de condonaciones hechas durante sexeios pasados, liderados por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como por ejemplo, el escándalo del desvío de fondos de Desarrollo Social, que es conocido como “Estafa Maestra”.

DEUDAS DE VICENTE FOX

El ex presidente de México, aseguraba no tener deudas con el SAT, pero el pasado 20 de octubre, se reveló que tiene una deuda pendiente de 1,4 millones de pesos por un fondo de inversión que se llama Energy and Infraestructure Mexico Capital (EIM Capital), y que creó en 2013 con un socio.

Fox, se niega a pagar su deuda aunque, en redes sociales, están ejerciendo demasiada presión para que hable del tema.