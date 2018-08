AMLO no obligará a ministros de la Corte a que cobren menos que él.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente electo, negó que vaya a obligar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a los miembros del Poder Judicial a que ganes menos que él cuando inicie su administración.

AMLO dijo que promoverá que nadie gane más que el mandatario, pero respetará la autonomía del resto de los poderes, como el Judicial.

"Son tres poderes y el Ejecutivo dejará de ser 'el poder de los poderes'; no va a someter al Legislativo ni al Judicial. Vamos a ser respetuosos de la autonomía de poderes, pero tanto los ministros como los legisladores electos están conscientes de que no se pueden mantener los sueldos actuales y que debe haber una política de austeridad, que no es imponer nada", explicó en conferencia de prensa.