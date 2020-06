AMLO no hará acuerdos con criminales, "tenemos miedo, pero no somos cobardes"

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México recalcó que su gobierno no le ha declarado la guerra a nadie y no lo hará, pero pese a eso, no habrá ningún acuerdo con el crimen organizado ni tampoco se dejará intimidar pues únicamente busca proteger la integridad de los mexicanos.

Así mismo indicó que como todos los seres humanos, tienen miedo pero aclaró que no son cobardes y por ello su administración seguirá adelante en su estrategia para conseguir la paz y la tranquilidad con justicia en todo el país.

“Hay una diferencia importante, no somos cobardes, entonces vamos hacia adelante a que podamos conseguir la paz y la tranquilidad con justicia”.

AMLO no hará pactos con el crimen organizado

Recalcó que no piensa llegar a ningún acuerdo con el crimen organizado, no van a violar los derechos humanos y tampoco se van a permitir masacres.

“Sí vamos a actuar a evitar que se comentan estos atentados”.

El presidente de México enfatizó que hay un límite, pues la raya está bien pintada y una cosa es la delincuencia, otra, es la delincuencia y ojalá esto se entienda.

También mencionó que su gobierno usa la inteligencia y es por ello que sabía que había una amenaza en contra de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien fue víctima de un atentado el pasado viernes 26 de junio en Paso de la reforma CDMX cuando iba a bordo de una camioneta “más resistente para enfrentar cualquier agresión”.

Afirmó que su administración no se dejará intimidar por los grupos criminales y pese a que el miedo llega a ellos porque son personas, seguirá adelante con la búsqueda de paz en México.

