AMLO: no es obligación firmar convenio con el Insabi en los estados

AMLO: no es obligación firmar convenio con el Insabi, “los estados deciden”

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tocó el tema del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), mismo que comenzó sus funciones el 1 de enero de 2020, y aclaró en la conferencia matutina que el firmar el convenio con el Gobierno Federal no es una obligación para los estados.

“Es voluntario, no es obligatorio y la mayoría está aceptando”, declaró AMLO durante su mañanera, pero añadió en La Mañanera que “Lo que aplica es que el Estado da el servicio y se dan los recursos que por ley corresponde”.

Conferencia de prensa matutina, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. https://t.co/1bQvoxfFvt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 10, 2020

ESTADOS NO FIRMAN CON INSABI

Pese a esto existen ocho estados que no han firmado la carta de intención para que desaparezca el Seguro Popular, así lo dijo el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco.

De hecho, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco habló de los estados que no quieren aceptar el Insabi, los cuales son Tamaulipas, Durango y Baja California Sur han manifestado que no no firmarán el convenio con el Gobierno Federal para que se den los servicios del Insabi, así también los estados Guanajuato y Jalisco evitaron pronunciarse.

AMLO aseguró que firmar con el Insabi no será una obligación

Ante esta situación fue que AMLO ha señalado durante la reunión de seguridad en Ciudad Juárez que no es obligación de los estados firmar el convenio y que el Gobierno enviará el presupuesto correspondiente.

Cabe mencionar, que el Gobierno de AMLO ha informado que el Insabi INSABI brindará servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y que no cuenten con seguridad social; bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.

Te puede interesar: Arranca Insabi, programa que sustituirá al Seguro Popular

Así como también quienes formen parte del Insabi recibirán servicios médicos sin restricciones ya que será una atención universal para todos los padecimientos, entre los que se encuentran incluidos aquellos que generan gastos catastróficos. Respecto a ello el Gobierno Federal creó el Fondo de Salud para el Bienestar por lo que también recibirán medicamentos gratuitos y demás insumos requeridos para sus tratamientos.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana