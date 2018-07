AMLO no contratará seguridad para él; Cordero no coincide.

Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación en la administración de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, no está de acuerdo con que AMLO pretenda que el pueblo de México lo cuide por lo que este no quiere contratar seguridad para él.

“Yo estoy de acuerdo con que tiene que tener seguridad. Es el presidente y es un tema de Estado, es la institución presidencial”, aseguró este jueves la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en entrevista para Televisa.

AMLO no contratará seguridad para él; Cordero no coincide.

López Obrador ha dicho durante toda su campaña, que los ciudadanos son los que lo van a cuidar por lo que no necesitará seguridad oficial durante su mandato presidencial. El virtual presidente electo también dijo que no vivirá en Los Pinos y que no ocupará el avión presidencial.

Sánchez Cordero recordó que cuando Andrés Manuel fue jefe de Gobierno del Distrito Federal se contrató a un grupo de mujeres conocidas como ‘las gacelas’ para salvaguardarlo, pero tampoco tuvo seguridad del gobierno, sin embargo aseguró seguir insistiendo en el tema para que el político tabasqueño tenga la seguridad que necesite en todo momento.

Sánchez Cordero contra la Mariguana

AMLO no contratará seguridad para él; Cordero no coincide.

Por otra parte, la también exdiputada constituyente reiteró que llevará una iniciativa de ley al Congreso para despenalizar la siembra y trasiego de mariguana y planteará la posibilidad de que la amapola sea utilizada con fines medicinales y que el Estado sea quien rija la producción de ésta.

“También quiero plantear la posibilidad de que la amapola sea para fármacos y se venda a farmaceúticas y la controle el Estado, la regule el Estado”, indicó.