AMLO no aplicará sanciones económicas a Rusia pese al ataque a Ucrania

El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró que no se aplicará ninguna sanción económica a Rusia después de que comenzó la invasión militar a Ucrania hace unos días. Esto, a diferencia de otras naciones que sí decidieron imponer sanciones al gobierno ruso.

El presidente de México aclaró que esta decisión es porque continuará el llamado al diálogo para lograr la paz. Durante su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario consideró que las sanciones a Rusia no son algo que corresponda a México, como sí lo es el llamado para alcanzar la paz por la vía diplomática.

“Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económica, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”, señaló AMLO sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Gobierno de AMLO trata de conservar la paz con otros países

Con la finalidad de asegurar buenas relaciones diplomáticas con todos los gobiernos, López Obrador no se cerrará a ningún país. Además, reiteró que México ya se ha manifestado en contra de la movilización rusa en territorio ucraniano.

Por otra parte, AMLO declaró que las partes en conflicto deben dialogar: “No consideramos que eso nos corresponda (aplicar sanciones) y pensamos que lo mejor es promover el diálogo para conseguir la paz”, aseveró.

Recordó, como lo ha hecho en los últimos días, que México no puede aceptar una invasión debido a que nuestro país ha padecido la irrupción militar de España, Francia y Estados Unidos.

“No podemos estar a favor de las invasiones, queremos que eso desaparezca; además, es contrario al derecho internacional, no estamos de acuerdo que un país, una potencia, una hegemonía, un país hegemónico, invada a otro, no estamos de acuerdo”, dijo.

AMLO otorgará ayuda humanitaria a los rusos y ucranianos

El titular del Ejecutivo federal recordó que México se rige por los principios constitucionales de no intervención y respeto a la soberanía, pero sí impulsa la ayuda humanitaria en conflictos.

“Estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a través de la ONU, pero no podemos más, no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior", explicó el presidente.

Al ser cuestionado acerca de si habrá apoyo a ciudadanos rusos y ucranianos que lo soliciten, el mandatario respondió que a todos se apoyará, porque es parte de las políticas de México. No obstante, AMLO aclaró que eso no significa que se le darán sanciones económicas a Rusia.

