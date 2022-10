AMLO niega que Sedena haya comprado software Pegasus para espiar a periodistas

AMLO niega que Sedena haya comprado el software Pegasus para espiar a periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó categóricamente que la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya comprado el software Pegasus para espiar a periodistas, defensores humanos y opositores.

-¿Sabía usted de esta compra y quién autorizó al ejército para espiar?, se le preguntó durante La Mañanera de este martes.

“Nosotros no espiamos a opositores. Lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con quienes gobernaban anteriormente, y no somos lo mismo”, contestó.

Visiblemente molesto, el titular del Ejecutivo aseveró que la Sedena cuenta con un sistema de inteligencia, pero no espionaje, para enfrentar la violencia que se vive en el país.

“Sí la Sedena pues tiene inteligencia que no espionaje, porque para enfrentar la delincuencia organizada lo mejor es la inteligencia”.

Desde el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, aseveró que desde que inició su gobierno, el 1º de diciembre de 2018, no se espía a nadie, por lo que exhortó a los agraviados a presentar denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Nosotros no espiamos, lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Si tienen las pruebas, preséntenlas ante la autoridades, somos respetuosos de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial“.

Al aclararle que, de acuerdo a un análisis forense se demostró que los dos periodistas y un defensor de Derechos Humanos fueron espiados por el Ejército con el malware, basado en una investigación conjunta entre Citizen Lab, Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D), SocialTic, Artículo 19, Proceso, Aristegui Noticias y Animal Político, el presidente López Obrador dijo conocer dicha querella, en la cual, señaló, “no hay elementos”.

En cuanto al hackeo realizado a la Sedena, remarcó que tuvo la intención de afectar al gobierno mexicano, y que éste vino del exterior.

“Es que espía de afuera del país, espían adentro, bueno hackearon los archivos de la SEDENA, y ni modo que la propia SEDENA se ‘hackeó’ o qué hubo un auto ‘hackeó’, no”.

Sostuvo que “no se va a espiar a nadie, a ningún periodista ni opositor, pues es eso, no tengo una doble moral, un doble discurso, no soy conservador, mi doctrina no es la hipocresía, como los anteriores gobiernos a los que ustedes aplaudían”.

Reiteró que su gobierno no tiene nada que temer y garantizó el derecho de disentir, respetando a la libertad de expresión, el poder debatir, pero sin persecuciones.

“Había quienes decían que lo del hackeo al Ejército era una respuesta por nuestra postura al encarcelamiento injusto a Julian Assange y que íbamos a pedir que se castigara a los responsables, no, además qué comparación, dentro de las hipótesis”.

-Lamentamos que no le guste el trabajo de los periodistas, se le comentó.

“Sí, me gusta, lo que no me gusta es la calumnia (…) lo que no aceptamos es el hampa de periodismo, y la máxima que cuando la calumnia no mancha tizna.

Reiteró su negativa de no presentar denuncias por el hackeo a la Sedena, “no, es hacer un escándalo” y en tono de broma dijo que a sus opositores “no nos les sale nada. Ya voy a cobrarles como asesor, para decirles ‘por aquí’, están muy desorientados todos los medios, pero no quieren aceptar que hay otra realidad”

Finalmente, dijo que a pesar de las campañas en contra de su gobierno ““Hemos cruzado el pantano”.

Ayer periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el espionaje por parte del Ejército durante el presente sexenio.

