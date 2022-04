AMLO niega que Adán Augusto promueva la Revocación de Mandato

Aseguró que únicamente cumple con su trabajo en SEGOB

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, se encuentra visitando las entidades para cumplir con la responsabilidad del cargo y no para promover la consulta de Revocación de Mandato.

En ese mismo sentido, López Obrador pidió a sus críticos "que se tranquilicen y serenen", ya que el titular de Segob solo lo está ayudando a la transformación de México.

Estás declaraciones se dan luego de que el fin de semana, Augusto López acudiera a reuniones con militantes de Morena en Sonora donde los invitó a participar en la consulta de Revocación el próximo 10 de abril.

"No va a promover consultas, no va a mitines": AMLO.

Fue en la "mañanera" que se transmite a través del canal de You Tube de Presidencia que el mandatario mexicano dijo "Ojalá y se actúa con rectitud, y en el caso de secretario de Gobernación, Adán Augusto López, él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mitines”, pese a la existencia de videos donde muestran al secretario en dichas actividades.

A esto agregó que López Hernández no es un precandidato a la Presidencia, y que su actuar se basa en defender al pueblo de México.

"Necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda, que tienen que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, la tranquilidad, que no tuviese su agenda sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado".

Finalmente, AMLO pidió que si hay denuncias en contra del secretario de Gobernación, que sea la autoridad competente quien resuelva dicha situación.

¿Quién es Adán Augusto López?

Adán Augusto López Hernández es un político mexicano militante del partido Morena. Es el actual Secretario de Gobernación de México desde el 26 de agosto de 2021. Fue gobernador de Tabasco entre el 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021.

López Hernández ante la opinión de un sector de expertos en política es señalado como "el caballo negro" en 2024 en referencia a que pese a una virtual candidata de Morena: Claudia Sheinbaum, podría ser él la verdadera "carta" del presidente Obrador para la sucesión.

Ante esto, es el mismo Adán Augusto quién ha negado esa aspiración, asegurando que "no suda calenturas ajenas".

