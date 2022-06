AMLO niega haber mandado a amenazar al líder nacional del PRI

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su conferencia de prensa negó tener alguna relación con las presuntas amenazas que recibió el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.

Indicó que la información presentada por Moreno no era cierta, ya que él “no se mete” en este tipo de asuntos, ya que no van sus ideales, agregó que la difusión de este material trata de generar polémica pues en varios estados ha iniciado la víspera electoral, comentó:

“No es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral. Además estamos en vísperas de las elecciones pero no me meto en eso”