AMLO niega haber influido en nombramiento del Secretario de Seguridad de Q. Roo

AMLO niega haber influido en decisiones de la gobernadora de Quintana Roo

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el Gobierno Federal haya influido en los cambios que realizó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, en la Secretaría de Seguridad, al nombrar como titular a Rubén Oyarvide, ex jefe de la policía en el municipio de Benito Juárez (Cancún), en sustitución de Manelich Castilla Craviotto, quien había sido ratificado en el cargo.

A pregunta expresa, el mandatario federal aseveró que desde el Ejecutivo solo se “recomiendan” a los gobiernos locales designen a personas íntegras, honestas y que “pinten raya con el crimen organizado”.

“Lo que se recomienda, pero no tenemos nosotros facultades, es que las autoridades locales procuren tener buenos secretarios de Seguridad Pública y, en su caso también buenos fiscales, porque eso significa gente integra, mujeres, hombres incorruptibles, que no se vinculen con la delincuencia, que sepan pintar su raya, la frontera, entre delincuencia y autoridad, porque cuando hay contubernios no hay, no se garantiza la paz”, indicó.

Evitó dar alguna opinión sobre la trayectoria de Rubén Oyarvide Pedrero, ya que no contaba con información al respecto.

Hizo hincapié en que la designación del secretario de Seguridad, así como de fiscales estatales es una decisión que les compete a los gobiernos locales.

En este contexto, López Obrador reconoció el trabajo del fiscal de Yucatán, Luis Saidén Ojeda, que pese a que lleva 18 años en el cargo ha presentado buenos resultados.

“Lleva como dos o tres gobiernos, estuvo como Secretario de Seguridad en dos ocasiones durante el gobierno del PRI y ahora está con el PAN. Lleva 18 años. Ha hecho un buen trabajo.; bueno no sé últimamente, pero cada vez que voy allá, se habla bien. Digo últimamente, pero puedo rectificar por los resultados”, resaltó.

Al presentar los índices de víctimas reportadas por delito de homicidio entre el 30 de septiembre al 2 de octubre, el mandatario federal señaló que Yucatán registra un solo deceso; mientras que en el Estado de México 30, Guanajuato con 27, Chiapas 20 y Jalisco 16 víctimas mortales.

“Claro no es solo él, son también los gobernadores, los policías, el trato a los policías, la gente”, comentó.

