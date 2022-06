AMLO niega denuncia de “cobro de piso” y extorsión a iglesias en Jalisco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, negó que existan reportes sobre el “cobro de piso” y extorsiones por parte del crimen organizado a las iglesias en Jalisco.

El mandatario aseguró que no tiene conocimientos de los supuestos reportes y pidió a la población permanecer alerta y denunciar ante las autoridades cualquier tipo de extorsión.

“No sabía, no tengo reportes, no tenía reportes, hay que tener cuidado, puede no ser cierto o puede no ser un asunto generalizado, todos los días estoy aquí y recorro el país y es la primera vez que lo escucho”, indicó el presidente tras ser cuestionado por el tema durante su conferencia de prensa de este jueves 30 de junio.

Crimen organizado exigiría dinero a las iglesias en Jalisco

Iglesias aseguran que so víctimas de extorsión

Cabe indicar que fue el Cardenal Francisco Robles Ortega, quien en días pasados reveló que miembros del crimen organizado les piden el 50% de lo que recaudan las iglesias en las fiestas patronales que se llevan a cabo en las parroquias de la ciudad de Jalisco.

Este no sería el único incidente reportado por la iglesia católica, pues previamente ya habían denunciado amenazas del CJNG a sacerdotes de iglesia en Chiapas.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, indicó que por el momento no se ha presentado ninguna denuncia sobre el cobro de derecho de piso en las iglesias de Jalisco.

“No hay ninguna denuncia, tampoco del gobierno de Jalisco tiene denuncia sobre esto”, señaló.

Así mismo el subsecretario le pidió a la ciudadanía y a las autoridades de las iglesias que en caso que se presente alguna extorsión realizar la denuncia llamando al 089, “para que no se quede en una situación mediática” y haya un registro de los incidentes.

Te puede interesar: AMLO se defiendió en La Mañanera al ritmo de “Digo lo que pienso” de Calle 13

¿Qué número de presidente es AMLO en México?

Inició su mandato en 2018

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es el presidente número 63 de los Estados Unidos Mexicanos. Inició su sexenio en el 2018 y deberá terminar su mandato en 2024.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!