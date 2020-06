AMLO niega aumento a la tarifa de luz durante la contingencia del Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la tarifa de luz haya aumentado durante la actual contingencia sanitaria por Covid-19 e indicó que se ha desinformado sobre este tema debido a que el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no informaron adecuadamente a la población.

"No se informó bien"

Durante la conferencia matutina que realizó este jueves en el C5i de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, explicó que su gobierno tomó la decisión de que la tarifa de luz no aumentaría, a pesar de que existiera más consumo derivado del confinamiento por el virus SARS-CoV-2.

"Ahora por la pandemia se decidió que aún consumiendo más energía se mantuviese la misma tarifa, eso es importante que se sepa porque es un apoyo especial que se está dando a todos los consumidores de energía eléctrica, (esto) no se informó adecuadamente, fue un boletín, ya ven como era antes", indicó AMLO.

Por esta razón, el primer mandatario mencionó que le reclamó a Manuel Bartlett y Arturo Herrera por no dar información clara respecto a las tarifas. “Si se tiene esta conferencia (la mañanera) yo me enteré por el boletín, y fraternalmente le reclamé al director de la Comisión Federal de Electricidad y al secretario de Hacienda, pues eso ameritaba que se difundiera más, porque esto seguramente no se sabía”, expuso.

Tarifas de luz seguirán igual

De esta manera insistió en que a pesar de que el consumo de energía amentó durante los últimos tres meses, la tarifa sigue siendo la misma y no aumentará.

"No se informó bien y muchos no saben que se tomó la decisión de que no aumentara el precio de la luz aún incrementándose el consumo porque se mantiene una tarifa hasta cierto consumo, y cuando se consume más ya es otra tarifa y hay un aumento, hay un brinco si uno pasa determinado consumo a otro puede significar hasta el doble de pago en un recibo, esto nos ha pasado a todos", agregó.

Sobre ello, López Obrador comentó que incluso cuando llegó al gobierno en su casa le reclamaron “que había aumentado tanto la luz, pues fue que se que mentó el consumo de luz, pasa otra tarifa y aumenta, y para que regrese a la tarifa más baja lleva un tiempo, ese es el mecanismo establecido”, señaló.