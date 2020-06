AMLO muestra por primera vez el departamento donde vive en Palacio Nacional

Por primera vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró el departamento que habita con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, al interior del Palacio Nacional, un lugar donde se imaginó vivir desde su primera campaña presidencial.

Fue durante una entrevista que concedió al periodista Epigmenio Ibarra donde AMLO realizó un recorrido por los sitios más emblemáticos del Palacio Nacional, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y mencionó la razón por la que decidió vivir esta sede.

AMLO muestra por primera vez el departamento donde vive en Palacio Nacional

Aquí también vivió Benito Juárez

El mandatario federal recordó que desde su primera campaña presidencial propuso que habitaría en Palacio Nacional, en caso de ganar las elecciones. Tal declaración, dijo, generó muchas críticas que después fueron desapareciendo.

“Desde el 2006 dije que si ganaba iba a vivir en Palacio, como vivió y murió el Presidente Juárez. Lo considero un acto simbólico, histórico, un homenaje al político que más admiro”, apuntó.

Agregó que el departamento que ahora habitan fue construido por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pero fue Enrique Peña Nieto quién se lo mostró.

“En la primera entrevista que tuve con el Presidente Peña, siendo yo Presidente electo, vengo aquí a Palacio porque él entendiendo mi forma de pensar, no me invita a encontrarnos en Los Pinos, sino en Palacio (…) En esa ocasión, terminando la entrevista, me dice: mire, le quiero mostrar algo.

"Caminamos del despacho presidencial para acá, todo esto lo tenía el Estado Mayor Presidencial. Y me muestra este departamento que existía, yo no sabía, y creo que la mayoría de los mexicanos tampoco, que este departamento lo había arreglado, construido, instalado, equipado, Felipe Calderón desde que llegó y lo mantuvo el Presidente Peña, entonces me dio gusto, y dije: ya tengo dónde vivir”, mencionó.

AMLO muestra por primera vez el departamento donde vive en Palacio Nacional

Le hizo una "limpia" al departamento

Al igual que hizo con la silla presidencial, López Obrador pidió que realizaran una limpia al departamento antes de que viviera ahí. “Con todo respeto, también digo que, como con la silla presidencial, antes de ser ocupado, se limpió con albahaca y con incienso (mirra, incienso, copal)”, agregó.

Respecto al departamento, el presidente mencionó que es un lugar cómodo y que le facilita llegar a su lugar de trabajo lo más rápido posible.

“A mí me gusta mucho porque está cerca de donde trabajo, de donde estoy más tiempo. Aquí puedo dormir un cuarto de hora, 20 minutos más porque salgo y a las 6 de la mañana, un poquito antes, estoy en la reunión de seguridad, y todo el día también pendiente de todo lo que pasa en el país. Me gusta más estar aquí”, señaló López Obrador.

“Decidimos acompañarlo a vivir aquí porque decidimos estar juntos, apoyándolo y facilitándole a él su trabajo y su vida cotidiana como Presidente”, apuntó Gutiérrez Müller, quien también mencionó que sus responsabilidades han aumentado desde que López Obrador asumió la Presidencia.

Te puede interesar: AMLO pide a Elba Esther Gordillo confesar fraude electoral del 2006

“Hay muchas responsabilidades que se tienen que cumplir, no son necesariamente públicas, pero hay que conducirse con mucho cuidado, atención, precaución, generosidad, y demás, y es un trabajo muy difícil, es ser la esposa d aun mandatario, hay que tener muchísima conciencia de cada acto, y eso implica u desgaste intelectual, emocional”, puntualizó.