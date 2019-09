AMLO confirma que antes se “espiaba” a todos y lo quisieron seguir haciendo en Palacio Nacional

Como hace una semana lo reveló, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró la cámara de video al que llamó “el aparatoso” con el que grababan las reuniones privadas del Ejecutivo Federal con empresarios, gobernadores, religiosos, diplomáticos y demás políticos en el Salón Comedor de Palacio Nacional.

En la conferencia mañanera, comentó que después del incidente sólo retiraron la cámara y no realizaron más inspecciones al interior de Palacio Nacional, porque ya no hay “paranoia” ni tiene nada que ocultar.

“Hablamos de todos los temas, pero no hay nada secreto. No se esconde nada por eso no le damos mucha importancia. Si a caso me llamó la atención porque es muy pequeñito”, expresó.