AMLO modificará su reforma electoral con un “Plan B”

AMLO aseguró que hará varias modificaciones a la reforma electoral con un "Plan B", de forma que eliminaría varias concesiones que Morena concedió al PT y al PVEM, entre las que se encuentran la capacidad de transferir votos para evitar que pierdan su registro al no contar con votos suficientes.

En La Verdad Noticias queremos decirte el titular del ejecutivo, dijo en la conferencia de prensa en Palacio Nacional que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, hablará sobre la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados y explique a los mexicanos porque no se le puede quitar presupuesto a los partidos.

AMLO dejaria desprotegidos al PT y PVEM

Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa, que mañana viernes el secretario de Gobernación tendrá que explicarle al pueblo la razón del por qué, de acuerdo al bloque conservador, el INE junto con los partidos ahora son intocables y están protegidos constitucionalmente.

Con el rechazo a la Reforma Electoral, el mandatario no entiende por qué no se le consultó sobre los cambios que se hicieron y señaló que los legisladores actúan solo por sus propios intereses o de quienes busca salir beneficiados, además dijo que ahora no quieren quitarle dinero a los partidos y disminuir el número de diputados, también añadió:

“Se oponen a que nos ahorremos 15 mil millones. Ahora con esto ahora resulta que también somos responsables.”

¿Qué acciones ha realizado AMLO en su gobierno?

Entre las principales obras está la reforma que suprime el fuero constitucional al presidente de noviembre de 2020, impulso una reforma en mayo de 2020 para incluir el derecho a programas como becas a estudiantes y pensión para adultos mayores dentro de la constitución, además de los varios aumentos en el salario mínimo.

