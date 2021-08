“AMLO me enseñó a bloquear”, reviven video de protesta tras bloque del CNTE

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue víctima de un bloqueo carretero en Chiapas, por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tras los hechos, usuarios de redes sociales revivieron un video en el que un líder campesino aseguró que el mandatario le enseñó cómo protestar.

López Obrador fue detenido en la carretera por la sección 7 del CNTE, en donde los integrantes solicitaron resolver los problemas de fondo del magisterio en Chiapas.

Tras el hecho, usuarios de redes sociales sacaron a la luz un video del 2019 en donde un líder campesino en Tamaulipas afirmó que bloquear las carreteras fue algo que le aprendió al presidente.

Y es que recordemos que tras el bloqueo, el mandatario no pudo dirigirse a la VII región militar en Tuxtla Gutiérrez por lo que la mañanera inició sin el presidente por primera vez.

“AMLO me enseñó a bloquear", asegura protestante

En el video que circula por redes sociales, el líder campesino, Rogelio Ortiz Moreno afirmó que bloquear las carreteras como parte de una protesta fue algo que le aprendió a López Obrador, cuando éste perdió la elección presidencial en 2006.

Ante medios de comunicación en entonces presidente de la organización Campesinos Unidos de San Fernando, desestimó que tuviera miedo de las represiones jurídicas a las que pudieran sufrir por bloquear carreteras y puentes internacionales con Estados Unidos.

"No tengo miedo porque esta situación, este lema de bloquear carreteras en las manifestaciones nos lo enseñó nuestro propio Presidente” afirmó el líder campesino de Tamaulipas.

Agregó, sin pruebas, que el mandatario lo "acarreaba" para manifestarse en el Zócalo capitalino "cuando a él le revocaban sus elecciones", ya que dijo "a mí me pagaba 500 pesos para irnos a manifestar al Zócalo de la Ciudad de México cuando a él le revocaban sus elecciones en tiempos atrás.

Bloqueo de la CNTE en Chiapas

El viernes, integrantes de la sección 7 del CNTE se manifestaron a las afueras de la VII región militar de Tuxtla Gutiérrez impidiendo el paso del mandatario por más de una hora lo que motivó al presidente a mandar un mensaje que se reprodujo en ‘la mañanera’.

El presidente explicó la situación señalando que los manifestantes exigían ser atendidos de inmediato y que se resolvieran sus demandas en el sitio a lo que reaccionó asegurando.

Tras dos horas de bloqueo de la CNTE en Chiapas, AMLO dijo que no se sometería a chantajes del magisterio. “Esto no lo puedo permitir porque no puede el Presidente ser rehén de nadie...Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado”, afirmó.

