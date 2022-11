AMLO mandará su terna para Cofece

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones enviará al Senado de la República una terna para elegir a los comisionados de la Cofecemx.

Indicó que lo hará para cumplir "con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero dijo no estar de acuerdo con la Comisión, porque "no defiende al pueblo".

“vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece, porque pues es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas, no defiende al pueblo, son estos instrumentos que fueron creando para proteger el modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal”.

Al cuestionarle sobre los nombres de los candidatos para consejeros de la Cofece, López Obrador dijo desconocer quienes integran la terna, y señaló que de esta lista de cinco que le enviarán, solo podrá elegir uno.

El político tabasqueño indicó que por el momento no se tiene la intención de desaparecer a la Cofece, aunque no descartó que esto pueda suceder en un futuro.

“Si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados –que eso sería lo mejor, lo ideal–, si no hay condiciones, aunque no se descarta que el día de mañana hacia el futuro lo puedan hacer, hay que cumplir”, comentó.

