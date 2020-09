AMLO mandará al Senado solicitud para consulta de juicio a expresidentes

Entre hoy o mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará a la Cámara Alta la solicitud para realizar la consulta sobre el juicio a expresidentes por presuntos actos de corrupción, confirmó el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

Y es que la recolección de firmas de ciudadanos resultó ser un fracaso pese a que en estados como Tabasco resultó un éxito y aseguró que ya no se van a reunir el millón 600 mil firmas que se requieren, por lo que el Ejecutivo federal entrará al quite.

Ricardo Monreal Ávila indicó que el Senado será la Cámara de origen que hará la solicitud a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador o del 33 por ciento de los 128 senadores y aseguró que habrá coordinación sobre la presentación de este recurso.

Indicó que la bancada de Morena todavía no decide si presentará directamente la solicitud de la consulta o si se esperará a que el presidente envíe el documento entre hoy o mañana.

AMLO por juicio a expresidentes

De ser presentada por el Senado de la República, solo se necesitan 43 legisladores para llevarla a discusión y ser aprobada por mayoría simple.

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó en su rueda de prensa matituna que prefería que los ciudadanos presentaran dicha solicitud pero no ha descartado que él la pudiera enviar.

El senador Ricardo Monreal dijo que entre hoy y mañana el presidente enviaría solicitud

López Obrador afirmó que de realizarse la consulta ciudadana para decidir si se enjuicia a los expresidentes respetará el fallo popular, pero recordó que lo fundamental es “evitar los delitos del porvenir“.

Te puede interesar:Hoy entrega Quintana Roo más de 28 mil firmas para juicio a expresidentes

Dicha consulta pública podría realizarse el mismo día de la elección federal en junio de 2021 para que no se genere un gasto adicional, y no realizarla dos meses después, aunque aceptó que serían los legisladores quienes determinarían si se lleva a cabo o no.